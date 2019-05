Un pas de plus vers les assises pour les trois ex-rugbymen grenoblois suspectés de viol sur une étudiante bordelaise

Bordeaux, France

Le parquet de Bordeaux a demandé il y a quelques jours le renvoi devant la cour d'assises de la Gironde de trois ex-rugbymen du FC Grenoble, suspectés de viol en réunion sur une étudiante bordelaise en mars 2017.

Après la défaite du FC Grenoble contre l'UBB, dans la nuit du 11 au 12 mars 2017, la jeune femme de 21 ans dit avoir rencontré les joueurs dans un bar puis les avoir accompagnés dans leur chambre d'hôtel, à Mérignac. Elle a déposé plainte pour viol dès le lendemain matin. Une accusation qu'ont toujours nié les sportifs, qui parlent de relations sexuelles consenties.

Le consentement de la victime au centre de l'affaire

Depuis le début de l’affaire, le consentement ou non de la victime, très fortement alcoolisée au moment des faits, est au cœur des débats. Pour Me Cadiot-Feidt, l'avocate de la jeune femme, "il était manifeste et évident, en tout cas beaucoup de témoins ont bien vu que cette jeune femme était hors d'état de pouvoir exprimer un consentement".

Ma cliente mènera ce combat jusqu'au bout" - Me Cadiot-Feidt, avocate de la victime.

L'irlandais Denis Coulson, le Néo-Zélandais Rory Grice, et le Français Loïck Jammes ont été mis en examen en avril 2017 pour viol en réunion. Depuis, les trois joueurs ont quitté le club de rugby grenoblois.

Bientôt un procès ?

Ils pourraient être prochainement jugés devant la cour d'assises de Gironde. Mais rien n'est encore fait. Les deux parties ont un mois pour faire des observations sur ce renvoi. Le juge en charge de l'affaire pourra ensuite suivre ou non les réquisitions du parquet de Bordeaux. La défense pourra également faire appel de ce renvoi.

S'il y a un procès, il devrait se tenir courant 2020.