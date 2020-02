Le parquet de Bordeaux saisit l'IGPN après l'arrestation d'un Gilet Jaune

Bordeaux, France

Les réseaux sociaux tournent en boucle sur cette vidéo titrée "interpellation violente de la BAC" tourné samedi en fin de manifestation des Gilets Jaunes à la gare St Jean de Bordeaux par "un media indépendant et militant" montrant un homme arrêté sans ménagement au milieu des voyageurs et badauds. Lundi, le patron de la Direction Départementale de la Sécurité Publique a expliqué que l'interpellation était "réglementaire et appropriée" alors que l'homme avait jeté des pierres juste avant en direction des policiers. Et quelques heures plus tard, le Parquet de Bordeaux a indiqué avoir saisi l'IGPN "nonobstant l'absence de plainte de l'individu interpellé", afin de pouvoir "fonder sa décision future sur les suites à donner à cette affaire", a annoncé un communiqué de la procureure Frédérique Porterie. L'enquête ouverte contre deux mis en cause se poursuit en préliminaire", a également précisé le parquet