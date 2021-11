Le parquet de Dijon ouvre une enquête après le saccage d'un bar en amont de la rencontre DFCO-AJA

Il n'y a toujours pas eu d'interpellation après le saccage lundi 23 novembre d'un bar de Dijon quelques heures avant le match de football entre l'AJ Auxerre et le DFCO. Une bagarre générale entre supporters des deux clubs avait éclatée quelques heures avant le coup d'envoi du derby bourguignon. Au lendemain de ces incidents, le parquet de Dijon a ouvert une enquête en flagrance pour violences et dégradation volontaire en réunion. L'enquête devra tenter de déterminer ce qui s'est réellement passé, aux alentours de 17 heures dans ce bar situé dans le quartier dijonnais de l'Université. Selon les premiers éléments, des supporters du DFCO y buvaient un verre, quand des dizaines de personnes sont entrées dans l'établissement. Entre soixante et quatre-vingts supporters auxerrois selon le gérant du bar. Une bagarre générale a alors éclaté, mais on ne sait pas encore qui a lancé les premiers coups. Une chose est sûre, la rixe était intense. La porte et la baie vitrée du bar ont été fracassées, des tabourets brisés, des jets de fumigènes ont mis le feu à des banquettes. La bagarre s'est même poursuivie à l'extérieur. Pour disperser les supporters des deux clubs, les forces de l'ordre ont dû utiliser des gaz lacrymogènes. Deux personnes ont été blessées, dont un serveur.

Deux jours après ces faits, aucune interpellation n'a eu lieu

Les responsables des Ultras d'Auxerre que nous avons contactés mardi 22 novembre n'ont pas souhaité répondre à nos questions