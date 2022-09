Le parquet de Grasse ouvre une enquête contre la société de Magalie Berdah après une plainte de Booba

Le rappeur Booba en veut aux influenceurs et il continu son combat. Le parquet de Grasse a réceptionné deux plaintes en juillet dernier du rappeur et de son avocat . Une plainte visant Magali Berdah et sa société "Shauna Events",une agence de communication et d'influenceurs ,basée à Antibes. Cette plainte a été transmise au commissariat de la commune pour que soit diligentée une enquête pour pratiques commerciales trompeuses.

Une autre plainte a aussi été ouverte concernant un ex-candidat de téléréalité Marc Oceane Singainy Tevanin, alias Marc Blata, dont il dénonce les activités de trading et de cryptomonnaie.