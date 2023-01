Le parquet de Grenoble lance sa chaine YouTube, une première en France

Il en rêvait depuis longtemps ! Eric Vaillant, procureur de Grenoble depuis 4 ans, croit dans les vertus de la communication pour expliquer comment fonctionne la justice, comment elle répond aux problèmes de notre société et ce qu'elle met en œuvre pour les justiciables.

ⓘ Publicité

"Dans la justice et dans les parquets, il y a des magistrats très pointus sur des sujets compliqués et je me suis dit que c'était intéressant de les interviewer et de le faire savoir auprès du grand public." explique Eric Vaillant

Un premier épisode, consacré aux violences sexuelles

Dans le premier épisode, qui est déjà en ligne, Eric Vaillant donne la parole à sa collègue, substitute, spécialiste des violences sexuelles. Elle a ainsi pu mettre en place un certain nombre d'actions concrètes, qu'elle détaille dans cet entretien.

Le procureur de Grenoble est aussi un habitué des réseaux sociaux, comme Twitter : "Je vois bien les rapports que j'ai avec les internautes sur Twitter. Il n'y a pas que des étudiants en droit, des journalistes, des avocats ou des collègues. Il y a aussi Monsieur et Madame Tout le monde, et çà, j'aime bien ! J'essaie de répondre au maximum et je sais que ce sujet des violences sexuelles intéresse les gens !" explique Eric Vaillant

Eric Vaillant l'affirme : "Nous sommes là pour trouver des solutions aux problèmes que rencontrent nos concitoyens. Il y a un énorme engagement dans notre profession, des greffes aussi, et nos concitoyens ne le savent pas forcément. Et si ce n'est pas nous qui le faisons savoir, personne ne le fera à notre place."

Eric Vaillant a plein d'idées pour les prochains épisodes, qui seront produits au rythme des disponibilités de chacun : "On a déjà tourné un sujet sur la justice de proximité. On reparlera forcément des violences conjugales. J'aimerais qu'on évoque le plaider-coupable ou la régulation carcérale !"

Avec les moyens du bord !

Et quand on lui demande comment il produit les émissions de sa chaine You Tube, il explique : "On fait cela avec les moyens du bord. C'est mon chef de cabinet qui prend son téléphone et qui nous filme. Lui qui fait les montages car il est jeune et dégourdi ! On bricole. Le résultat n'est peut-être pas très pro, mais pour l'instant, cela nous convient !"

Eric Vaillant voudrait continuer à convaincre ses collègues de participer à la chaîne : »Qu’un juge aux affaires familiales nous explique comment on divorce à Grenoble, par exemple, je suis certain que cela intéresserait le public« conclut-il, enthousiaste.