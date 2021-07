Le Parquet de Lille lance un appel à témoins après la découverte d'un corps sur l'A27

Le Parquet de Lille lance un appel à témoins après la découverte d'un corps, jeudi matin, sur l'Autoroute A27, sur la commune de Sainghin en Mélantois. Il se trouvait au pied d'un pont, dans le sens Lille Belgique.

Les enquêteurs l'ont rapidement identifié: il s'agit d'un étudiant en médecine qui venait d'être admis en deuxième année. Avec ses camarades de promotion, il aurait participé à une soirée d'intégration à Lille, dans les fossés de la Citadelle. Il allait fêter dans quelques jours son vingtième anniversaire.

Une autopsie doit être pratiquée dans les prochains jours.

Les enquêteurs, qui ont débuté des auditions de certains de ses camarades, recherchent des témoignages afin de comprendre pourquoi il se trouvait là et pourquoi il est mort. Selon ses proches, ce jeune homme châtain, de corpulence mince et mesurant 1m70 portait lors de cette soirée un pantalon kaki, un tee-shirt siglé au logo de la marque Nike et des baskets de la même marque.

L'officier de police judiciaire en charge du dossier est joignable au 03 20 19 49 59