Le parquet de Montargis fait appel de la condamnation de Frank Supplisson

Au lendemain de la condamnation de Frank Supplisson pour prise illégale d'intérêts, le parquet de Montargis indique faire appel du jugement. L'ancien président de l'agglo montargoise a été condamné à 4.000 euros d'amende et trois ans d'inéligibilité.

Par la voix du procureur de la République Loïc Abrial, le parquet de Montargis a indiqué à France Bleu Orléans son intention de faire appel du jugement rendu le 1er décembre par le tribunal correctionnel de Montargis à l'encontre de Frank Supplisson. L'ancien président Les Républicains de l'agglomération de Montargis et des Rives du Loing a été condamné à 10.000 euros d'amende dont 6.000 avec sursis simple et trois ans d'inéligibilité pour prise illégale d'intérêts.

Des peines nettement inférieures aux réquisitions prononcées par le procureur de la République lors du procès qui s'était tenu le 10 novembre dernier. Le magistrat avait réclamé huit mois de prison avec sursis, mais aussi 15.000 euros d'amende, trois ans d’inéligibilité et trois ans d’interdiction de gérer toute société. Il y aura donc un second procès pour Frank Supplisson, poursuivi pour détournement de fonds publics et prise illégale d'intérêts.