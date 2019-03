Le parquet de Nantes demande l'incarcération de l'animateur périscolaire soupçonné d'attouchements sur des enfants

Nantes, France

L'ancien animateur du périscolaire de Rezé (44) est sorti de sa garde à vue et va être présenté à un juge ce mardi soir dans le cadre d'une information judiciaire pour des faits d'agressions sexuelles aggravées. On lui reproche notamment d'avoir embrassé une enfant sur la bouche.

Neuf petites filles

Les enquêteurs ont entendu neuf élèves, des petites filles exclusivement, la plus jeune a 4 ans, la plus âgée 12 ans. Les faits reprochés se seraient déroulés dans deux écoles maternelles de Rezé (commune voisine de Nantes) : Ouche Dinier et Chêne Creux. L'ancien animateur périscolaire, aujourd'hui démis de ses fonctions, a 54 ans, il est père de deux enfants adultes. Son casier judiciaire est vierge. Il n'a aucun antécédent judiciaire. Il nie les faits reprochés.

Séisme politique

Cette affaire a entraîné une vague d'inquiétude chez les parents ; elle a aussi des conséquences politiques avec la démission de l'adjointe en charge de l'Éducation ; puis le maire de Rezé, Gérard Allard, a été obligé de se justifier et d'expliquer pourquoi ses services se sont contentés de muter l'animateur en septembre dernier.

Le parquet a jugé nécessaire de demander l'incarcération du quinquagénaire pour les nécessités de l'enquête.