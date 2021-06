Le Parquet de Périgueux demande plus de moyens pour lutter contre les violences intrafamiliales

Le Parquet de Périgueux, comme des dizaines d'autres en France, dénonce le manque de moyens auquel il fait face, surtout avec des sollicitations de plus en plus importantes pour lutter contre les violences conjugales.

Au Parquet de Périgueux, cinq magistrats se relaient 24h/24 et 7 jours/7 pour une permanence. Ces magistrats sont chargés de prendre des décisions rapides, souvent après des interventions des forces de l'ordre, comme des placements en garde à vue. Aujourd'hui, le Parquet est de plus en plus sollicité, notamment pour les affaires de violences intrafamiliales : "des affaires très complexes" souligne la procureure de Périgueux. C'est pour cette raison que dans un communiqué (auquel s'associe la procureure de la république de Périgueux), les magistrats demandent davantage de moyen : "on pense que le magistrat du Parquet est dans sa tour d'ivoire et qu'il a une armée de secrétaires [...] mais pas du tout !" rétorque Solène Bélaouar "le magistrat du Parquet fait tout lui-même" poursuit la Procureure de la République de Périgueux.

"Lorsqu'on met les moyens, ça fonctionne !"

Pendant l'année écoulée, tous les procureurs de France ont reçu dix circulaires de politique pénale liées au traitement des affaires de violences conjugales, dont la grande majorité est du ressort du Parquet. Dans leur communiqué, les procureurs demandent "des moyens supplémentaires, à la hauteur de la tâche à mener". La Conférence nationale des procureurs de la République (CNPR) fait également référence à la "justice de proximité" qui fait face aux petites incivilités et désengorge les tribunaux depuis la fin de l'année 2020 : "la preuve que lorsqu'on met les moyens, ça fonctionne !" constate Solène Bélaouar.

Le constat de Solène Bélaouar, procureure de la République de Périgueux, sur le manque de moyen au Parquet. Copier

"Les parquets ont besoin de moyens à la hauteur. Ce n'est pas le cas actuellement. Le parquet de Périgueux est composé de cinq magistrats, dont moi-même, quand les standards européens prévoient qu'il faut 12 magistrats du parquet pour 100.000 habitants. Au niveau du Tribunal judiciaire de Périgueux, il faudrait 30 magistrats du parquet pour accomplir correctement l'ensemble de nos missions actuellement à Périgueux." s'ajoute également le manque de greffier au tribunal de Périgueux "Il nous manquerait, à la rentrée de septembre, un greffier sur quatre." précise la procureure. "L'Unité médico-judiciaire de Périgueux, qui assure les missions de médecine légale dans le département, est également sous dimensionnée. Il peut arriver que des médecins se déplacent alors qu'ils ne sont pas de permanence, sur leur temps libre. Je leur rends hommage, mais c'est anormal. Il faudrait qu'il y ait les moyens pour qu'ils puissent assurer correctement leurs missions en étant correctement payés."