Le parquet de Perpignan ouvre une information judiciaire contre le youtubeur Thierry Casasnovas

Le "pape du crudivorisme", Thierry Casanovas, est visé par une information judiciaire, notamment pour "mise en danger de la vie d'autrui". Avec plus de 500.000 abonnés à sa chaîne Youtube, ce naturopathe des Pyrénées-Orientales prétend tout soigner en pratiquant un régime alimentaire ultraradical.

La chaine youtube du naturopathe est suivie par plus de 500.000 abonnés

L'étau judiciaire se resserre autour de Thierry Casanovas, ce naturopathe controversé des Pyrénées-Orientales qui cumule 80 millions de vues sur youtube. Le 3 août dernier, le parquet de Perpignan a ouvert une information judiciaire, pour "abus de faiblesse", "abus de confiance", "pratiques commerciales trompeuses", "exercice illégal de la médecine" et "mise en danger de la vie d'autrui". L'enquête a été confiée à un juge d'instruction. Le Parquet de Paris, qui avait lui-aussi ouvert une enquête en début d'année, s'est dessaisi au profit du parquet de Perpignan.

Depuis plusieurs années, Thierry Casanovas est la personnalité "la plus signalée" auprès de la Miviludes, la Mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires. Depuis 2011, "plus de 600 saisines ont été enregistrées à son encontre, dont 70 en 2020", selon le ministère de l'Intérieur. Mais selon nos informations, aucune plainte n'aurait été déposée contre le "chantre du crudivorisme".

Que lui reproche-t-on ?

Forte de 531.000 abonnés, sa chaîne Youtube regorge de plusieurs centaines de vidéos. Seul face à la caméra, ce natif de Perpignan installé dans le village de Taulis, y distille sa vérité pour rester en bonne santé. Pour en finir avec le diabète, l'arthrose ou les infections urinaires, une seule recette : pratiquer régulièrement le jeûne et s'alimenter de fruits et légumes crus.

Selon l’UNADFI (Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu victimes de sectes), le discours de Thierry Casasnovas pourrait conduire à "un phénomène d'emprise" et inciter des malades à stopper leurs traitements. À longueur d'interviews, le youtubeur décrète que "la maladie n'existe pas" et que la plupart des médicaments sont "dangereux" ou "inefficaces" .

Radicalement opposé à la vaccination et au dépistage, il accuse les laboratoires pharmaceutiques de s'entendre entre eux pour "fourguer leurs merdes qui détruisent les organismes". Au fil des ans, cet autodidacte sans aucune formation médicale s'est rapproché des milieux conspirationnistes d'extrême-droite. En juin 2020, Dieudonné lui a remis une "Quenelle d'or" dans la catégorie "Lanceurs d'alerte".

Une entreprise florissante

Outre des revenus publicitaires conséquents tirés de sa chaîne Youtube (plus de 80 millions de vues), Thierry Casasnovas tire l'essentiel de ses ressources des sessions de formation qu'il organise en Vallespir. L'une des dernières en date, en février 2019, juste avant le premier confinement, affichait complet. Pour 700 euros (hors hébergement), les participants ont pu bénéficier de six journées de stage pour comprendre "la clé de la régénération". Au programme : cours théoriques, cours d'anatomie "par la palpation", bains froids et buffets de légumes crus.

Thierry Casasnovas touche aussi des commissions sur les compléments alimentaires et les extracteurs de jus qu'il recommande sur son site Internet, et dont certains dépassent les 1.000 euros. Depuis peu, il édite un magazine papier. Et pour loger ses stagiaires, il a fait récemment l'acquisition de deux mas du côté de Maureillas-las-Illas. Selon la Dépêche du Midi, son entreprise aurait réalisé "en 2019 un bénéfice de 645.812 euros".

Depuis 2020, Thierry Casasnovas a ajouté une corde à son arc : il est conseiller municipal de Taulis, village du Vallespir peuplé d'une cinquantaine d'habitants.