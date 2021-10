Le parquet de Rennes ouvre une enquête sur l'agression d'un membre du RCK et le vol d'une bâche présumés

Comme révélé par Ouest-France, le parquet de Rennes a ouvert une enquête après l'agression d'un membre du RCK et le vol de la bâche domicile du groupe. Une victime présumée a porté plainte avant de se rétracter. L'enquête est confiée à la gendarmerie de Montfort-sur-Meu.

Ce mardi 5 octobre, Ouest-France annonce qu'une enquête a été ouverte par le parquet de Rennes dans l'affaire du vol de la bâche du Roazhon Celtic Kop, une information confirmée à France Bleu Armorique ce jour. L'affaire porte sur l'agression à son domicile d'un membre du groupe ultra rennais, et du vol de sa bâche domicile, une humiliation dans le milieu ultra.

Les faits se seraient déroulés dans la nuit du 22 au 23 septembre, après la victoire du Stade Rennais face à Clermont au Roazhon Park. Selon nos informations, le membre du RCK aurait été agressé devant son domicile familial, avant de se voir dérober la bâche domicile du groupe placée dans le coffre de son véhicule. Une agression et un vol qui ont provoqué la mise en sommeil du groupe jusqu'à nouvel ordre. Le vol n'a pas été revendiqué à ce jour par un autre groupe ultra. Ce dimanche, les supporters parisiens en parcage ont longuement chambré les supporters rennais sur ce vol présumé, et une échauffourée a brièvement éclaté à l'extérieur du stade entre Rennais et Parisiens.

Le parquet souhaite faire la lumière sur ces événements. Le procureur de la République de Rennes Philippe Astruc confirme également à France Bleu Armorique qu'une victime présumée dans cette affaire a porté plainte avant de se rétracter. L'enquête a été confiée à la brigade de recherches de Montfort-sur-Meu.