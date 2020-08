Le parquet de Roanne enquête sur la mutilation d'un cadavre de cheval à Sainte-Colombe-sur-Gand

Les propriétaires du cheval mutilé à Sainte-Colombe-sur-Gand dans la Loire ont porté plainte. Lundi 17 août ils ont découvert des mutilations sur le cadavre de leur cheval entreposé dans un pré. C'est la tête du cheval qui a été visée : une oreille tranchée, un œil arraché, les naseaux lacéré, le crin aussi est abîmé.

Pas de doutes ce n'est pas l'oeuvre d'un charognard mais un acte d'origine humaine. Mardi 18 août au matin, la gendarmerie a pris le témoignage des propriétaires : l'animal est mort naturellement, sa dépouille entreposée sous une bâche en attendant l’équarrissage. Le parquet de Roanne envisage un acte "d'opportunité", mais se demande comment l'auteur ou les auteurs des faits étaient au courant de la présence de la bête.

Cette affaire rappelle une série de faits similaires et récents, dans divers départements comme le Jura, la Somme et le Puy-de-Dôme où des procédures judiciaires sont en cours. Les procédures ne sont pas regroupées pour l'heure car les enquêteurs ne sont pas encore "capable de savoir si ces mutilations sont liées" explique-t-on au parquet de Roanne. On note d'ailleurs une différence dans la Loire : le cheval était déjà mort quand sa tête a été mutilée - le parquet de Roanne a donc ouvert une enquête pour "vol" - alors que dans les autres cas les animaux ont été attaqués vivants.