Le parquet du Mans confirme l'ouverture d'une enquête sur la mosquée d'Allonnes

Suite à l'annonce d'une procédure de fermeture administrative par la préfecture de la Sarthe mercredi, le parquet du Mans a confirmé qu'une enquête judiciaire était ouverte pour soupçons d'apologie du terrorisme et provocation à commettre des actes terroristes à la mosquée d'Allonnes.

Le parquet du Mans a confirmé ce vendredi dans un communiqué qu'une enquête judiciaire avait été ouverte dans la foulée de la procédure de fermeture engagée par l'Etat contre la mosquée d'Allonnes, près du Mans.

"Des investigations judiciaires sont en cours sur les faits d'apologie de terrorisme et provocation à commettre des actes terroristes, susceptibles d'avoir été commis par des membres ou dirigeants des associations gérant la mosquée d'Allonnes", indique la procureure de la République du Mans, Delphine Dewailly. "Elles sont conduites sous ma direction, par le Service Régional de la Police Judiciaire" ajoute-t-elle.

Selon la préfecture, qui a communiqué mercredi sur le sujet, ce lieu de culte géré par deux associations locales, l'association allonnaise pour le Juste Milieu et l'association Al Qalam, est "fréquenté par des individus appartenant ou proches de la mouvance islamiste radicale". Elle ajoute que des prêches et des activités y "légitiment le recours au jihad armé, la mort en martyr, la commission d'actes de terrorisme, le recours à la violence, la haine et la discrimination ainsi que l'instauration de la charia."

Les deux associations rejettent les accusations

Jeudi, au lendemain de cette annonce, l'une des deux associations qui gèrent la mosquée d'Allonnes a publié un communiqué sur sa page Facebook pour dénoncer "les graves accusations portées par le ministère de l’Intérieur" à son encontre et à l'encontre "de l’association Al Qalam, des gérants et des imams qui y officient. Ces associations allonnaises, ainsi que ses gérants ont toujours œuvré dans le bien et prêché l’Islam du juste milieu".

Les deux associations ont jusqu’au mercredi 20 octobre pour faire auprès des services de l'Etat leurs observations dans le cadre de la procédure contradictoire de fermeture administrative.