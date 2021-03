Le parquet du tribunal correctionnel de Saintes requiert de la prison avec sursis pour le couple de fleuristes

Le parquet du tribunal correctionnel de Saintes requiert 4 mois de prison avec sursis et 30 000 euros d'amende pour la gérante d'une fleuristerie de Vaux-sur-Mer. Deux ans avec dix huit mois avec sursis pour son mari déjà condamné ultérieurement. Le jugement est mis en délibéré au 29 avril.

Des fleuristes de Vaux-sur-Mer hier devant le tribunal correctionnel de Saintes. Un couple était accusé de s'être procuré et de vendre des produits stupéfiants à base de cannabis au sein même de leur magasin. Des bonbons à base de chanvre, des tisanes ou de l'huile. Le ministère public a requis une peine de 2 ans de prison dont 18 mois avec sursis pour le mari, et 4 mois de prison avec sursis pour la gérante et 30 000 euros d'amende ... mais les avocats des prévenus n'ont pas du tout la même lecture du dossier.

"Madame la présidente, je ne vois pas du tout pourquoi ma cliente est dans ce tribunal ce soir." Pour l'avocat de la gérante, maître Malbec, c'est pourtant très clair : "Les analyses des produits saisis en magasin montrent que le taux de THC est quasiment nul, inférieur en tout cas au 0,2%. La substance active est trop faible pour générer des effets psychotropes, cela reste dans la légalité. Quant à l'arrêté qui interdit en France la vente des têtes de la plante, il date de plus de 30 ans, depuis les lignes ont bougé vous savez, et la cours européenne stipule que le CBD n'est pas un stupéfiant, même l'OMS dit que ce produit n'est pas dangereux !

_"La procureure rétorque : "je veux bien croire qu'un jour le droit français changera, mais_ je ne fais pas de la justice fiction maître. J'applique le droit".

On essaie de faire un exemple avec ce couple

Pour l'avocate du prévenu, maitre Hériveaux "on essaie de faire un exemple avec ce couple, mais on ferme les yeux de façon volontaire sur d'autres commerces qui à la Rochelle, Rochefort ou même à Saintes commercialisent les mêmes produits."

Le parquet surenchérit. "Ce n'est pas le premier et ce ne sera pas le dernier dans mon périmètre" précise la procureure. "J'entre en voie de condamnation, 4 mois avec sursis et 30 000 euros d'amende pour madame, 2 ans dont 18 mois avec sursis pour monsieur."

Le jugement est mis en délibéré au 29 avril à 14 heures