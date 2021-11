Le parquet et l'archevêché de Reims s'allient pour lutter contre les abus sexuels

Alors que les langues se délient au sein de l'Eglise autour des affaires d'abus sexuels, le procureur et l'archevêque de Reims ont signé vendredi un protocole de partenariat pour mieux lutter contre les abus sexuels et former les personnels du diocèse.

A la veille de la journée internationale des droits de l'enfant (20 novembre), le procureur de Reims Matthieu Bourrette et l'archevêque de la ville Eric de Moulins Beaufort, ont signé vendredi une convention entre leurs deux institutions. Une convention dont l'ambition est de mieux lutter contre les abus sexuels. Elle permettra plus de fluidité, plus de rapidité et plus de facilité dans les échanges d'informations.

"Grâce à cette convention, on saura exactement à qui s'adresser en cas de signalement", explique l'archevêque de Reims, "Et puis la justice s'engage à nous dire très rapidement quelles suites elle donne à un signalement et c'est important parce que ça nous permet nous-même de savoir quelle mesure prendre ou ne pas prendre".

Former les personnels pour démythifier les dénonciations

Ce partenariat induit également un volet formation, à destination des personnels religieux et laïcs du diocèse Reims-Ardennes. "On va leur apprendre comment fonctionne le système judiciaire, à quoi sert le procureur de la République, mais aussi comment on peut accompagner les victimes et comment on prend en compte un mis en cause. On a l'habitude de le faire", souligne Matthieu Bourrette, le procureur de Reims.

Un premier rendez-vous de formation et de sensibilisation est programmé début décembre et Monseigneur Éric de Moulins-Beaufort est convaincu de son utilité : "Signaler un fait, ça fait peur à tout le monde parce que les gens ont peur d'être des délateurs. Le protocole ne règlera pas tout, mais il peut permettre que l'on soit plus conscient de ce que la justice attend et peut faire".

Une enquête en cours à Reims

Ce type de convention était en expérimentation depuis deux ans à Paris et depuis le 8 octobre, date à laquelle le Ministère de la justice a demandé sa généralisation, 17 conventions ont été signées dans d'autres diocèses de France. "Cette signature n'est pas liée à une quelconque actualité judiciaire", a insisté le procureur de la République de Reims, "Depuis mon arrivée il y a 5 ans et demi, j'ai été confronté à 2 affaires de ce type".

La plus récente date du mois d'octobre dernier : une enquête a été ouverte à l'encontre d'un prêtre, pour agressions sexuelles sur mineurs de plus 15 ans. A l'origine le témoignage de deux hommes, anciens scouts, qui ont dévoilé avoir été abusés sexuellement à la fin des années 90.