Le parquet fait appel de l'acquittement de Georges Tron, l'ex-secrétaire d'État accusé de viols

Le parquet a annoncé ce mardi qu'il faisait appel de l'acquittement de Georges Tron. L'ex-secrétaire d'État et maire de Draveil (Essonne) était accusé de viols et d'agressions sexuelles, tout comme l'une de ses collaboratrices.

Il y aura un deuxième procès Tron. Le parquet a en effet annoncé qu'il faisait appel de l'acquittement de l'ex-secrétaire d'État. Ce dernier avait en effet été déclaré non coupable par la cour d'assises de Bobigny, le 15 novembre.

La thèse d'un élu abusant de son pouvoir pour "vampiriser ses victimes" n'avait pas convaincu la cour, qui avait également acquitté son ex-adjointe à la Culture à la mairie de Draveil. Tous deux étaient accusés de viols et agressions sexuelles. Virginie Ettel et Eva Loubrieu, 41 et 44 ans, accusaient Georges Tron de leur avoir imposé, avec Brigitte Gruel, des attouchements et des pénétrations digitales entre 2007 et 2010.

Lors de ce premier procès, six ans de prison ferme avaient été requis contre Georges Tron et quatre ans contre Brigitte Gruel. Des réquisitions qui n'avaient donc pas été suivies par le jury.