Le parquet général de Bastia s’oppose à l’aménagement de peine de Jérôme Cahuzac

Bastia, France

Jérôme Cahuzac, condamné à 4 ans de prison dont deux fermes, pour fraude fiscale et blanchiment, avait sollicité un aménagement de peine. Celui-ci lui avait été accordé en février dernier par le juge des libertés et de la détention d’Ajaccio.

Il avait donc été autorisé à purger sa peine via le port d'un bracelet électronique. Mais le parquet avait fait appel de cette décision.

Jérôme Cahuzac n'a pas souhaité réagir à l'issue de l'audience. Il s'est présenté avec son conseil, Me Vey. A la sortie, l'avocat n'a pas non plus souhaité revenir sur son argumentation, se contentant de raccompagner hors du palais de justice son client. Jérôme Cahuzac personnalité politique, ancien ministre est aussi médecin. Et c'est justement cette profession qui est au cœur de la demande d'aménagement de peine.

Chirurgien de profession, il avait fait part, en début d'année, de sa volonté de s'installer en tant que médecin généraliste à Bonifacio, ayant déjà déclaré sa résidence principale à Pianottoli-Caldarello. Mais le projet professionnel exposé n'avait pas convaincu le procureur de la République d'Ajaccio. Eric Bouillard avait alors indiqué que le port du bracelet électronique nécessitait en effet un projet personnel et professionnel sérieux, conditions que ne remplit pas celui de Jérôme Cahuzac selon lui. Une analyse qu’a reproduite le procureur général Franck Rastoul.

La Cour d'Appel de Bastia rendra sa décision dans trois semaines. Et si la demande de Jérôme Cahuzac est acceptée, il devra alors se présenter devant l'ordre des médecins afin de mener à bien son projet professionnel.