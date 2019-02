"Le parrain" et "les frères Dalton" jugés pour trafic de drogue à Limoges

Limoges, France

Huit personnes sont jugées pour trafic de drogue en bande organisée, jusqu'à ce mercredi soir par le tribunal correctionnel de Limoges. Les prévenus sont soupçonnés d'avoir cultivé et / ou vendu du cannabis, pendant plus de deux ans. Les plantations se trouvaient dans une ferme du Cher, près de Bourges et une autre à Rihac Rancon, en Haute-Vienne. La drogue aurait ensuite été revendue à Limoges, notamment dans le quartier de Beaubreuil, et à Paris. La procureure a requis ce mardi des peines allant de deux ans de prison avec sursis jusqu'à dix ans de prison ferme.

Un dossier basé notamment sur des écoutes téléphoniques

Les principaux prévenus dans cette affaire sont cinq membres d'une famille originaire du Vietnam, dont certains sont en détention provisoire. Il s'agit de trois frères de 34 à 41 ans, qui comparaissent dans un box vitré et qui sont "connus au point qu'on les appelle les Daltons" souligne la présidente du tribunal. Leurs parents comparaissent libre mais eux aussi ont déjà été condamnés par le passé. "Ils n'ont rien à voir la dedans" s'emporte d'emblée leur fils frère cadet. Il est le plus véhément et multiplie les esclandres durant l'audience, tout en reconnaissant son implication. "Moi j'ai fait pousser de la beu, j'assume. Eux ils étaient juste au courant et n'ont simplement pas voulu nous denoncer."

"Les Daltons" et "le Parrain" parmi les prévenus

Une version mise à mal par les nombreuses écoutes téléphoniques, dans lesquelles la mère s'inquiète régulièrement des rentrées d'argent, tandis que le père donne des instructions et semble entretenir ses réseaux. Il est même surnommé "le parrain" dans le milieu asiatique parisien. C'est une confusion due à la traduction de _"vieux papa"dit - il par l'intermédiaire d'une traductrice. Les avocats de la défense remettent aussi en cause les écoutes, dont la traduction est également sujette à caution selon eux, car elle peut aussi mener à des interprétations à leurs yeux. Des arguments pas convaincants pour la procureure qui s'interroge également sur les jeux clandestins et combats de coqs tout aussi illégaux auxquels la famille participait. "Est-ce que ça ne servait pas à blanchir l'argent de la drogue ?"_ Pour elle, il ne fait en tout cas aucun doute que tous les prévenus sont impliqués. Elle estime aussi que les parents sont les véritables instigateurs de ce trafic, même s'ils n'y ont pas participé directement.

La parole à la défense ce mercredi

Ce mercredi, les avocats de la défense poursuivent les plaidoiries entamées la veille. En plus des cinq membres de la famille vietnamienne, un membre de la communauté des gens du voyage risque aussi de la prison ferme. Surnommé "Gordo", il est présenté par la procureure comme "l'homme de main de la famille", celui qu'on appelle quand on a besoin de faire peur à des gens qui ont des dettes. Ce dont il se défend. Le parquet a également requis deux ans de prison avec sursis à l'encontre de la compagne du frère cadet et d'un dealer Limougeaud qui a refusé de quitter sa prison pour assister à ce procès. Selon son avocat, il a peur de ses co-prévenus.