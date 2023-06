Le parti Reconquête ! porte plainte contre l'Etat après la venue perturbée d'Eric Zemmour à Brest

Reconquête ! annonce qu'une plainte devait être déposée lundi "contre les 26 associations ayant appelé à perturber une séance de dédicaces", mais également "contre l'Etat au travers du préfet du Finistère, qui s'est révélé incapable de nous protéger, soit par incompétence, soit par hostilité".

Les plaintes interviennent après les heurts en marge d'une dédicace d'Eric Zemmour à l'hôtel Océania de Brest samedi, l'arrivée de 250 manifestants (dont 80 en formation black blocks) selon les chiffres officiels : des invectives, des insultes de part et d'autres, des manifestants se sont servi de barrières pour briser la porte d'entrée.

Trois personnes ont été interpellées et ont été déférées devant le tribunal judiciaire de Brest, elles doivent être jugées en comparution immédiate.

Le préfet du Finistère se défend, face aux accusations de Reconquête ! : les forces de sécurité ont été déployées pour permettre aux partisans d'Eric Zemmour d'entrer et sortir "librement et en sécurité" pour la dédicace. "À aucun moment la sécurité personnelle de Monsieur Zemmour n'a été menacée. Pour preuve, de son arrivée en gare de Brest à 12h50 jusqu’à son départ à 18h45 puis jusqu’à la sortie du département, et tout au long de la séance de dédicaces, aucun manifestant n’a pu l'approcher, même de façon éloignée."

Il affirme aussi qu'un autre lieu avait été proposé pour éviter tout heurts, la proposition avait finalement été déclinée la veille par Eric Zemmour.