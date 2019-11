Le Pas-de-Calais en vigilance orange inondations

Météo France a placé le Pas-de-Calais en vigilance orange inondation mercredi 27 novembre, à cause des pluies attendues dans la nuit de mercredi à jeudi. L'alerte est valable jusqu'au lendemain, 16 heures.

Le Pas-de-Calais est en alerte orange inondations à cause des intempéries. Le Nord est en vigilance jaune.

Pas-de-Calais, France

Du mercredi 27 au jeudi 28 novembre, le Pas-de-Calais est placé en vigilance orange aux inondations. Le Nord est lui en vigilance jaune. "Des débordements dommageables sur certains cours d'eau" des deux départements détaille Météo France. L'alerte court jusqu'à jeudi, en fin d'après-midi.

Les cours d'eau concernés par des risques de débordements sont la Hem, la Liane, la Lys et la Lawe précise la préfecture du Pas-de-Calais dans un communiqué. La montée des eaux est attendue aux alentours de 19h et devrait connaître son maximum en deuxième partie de nuit, entre 4h et 6h du matin ce jeudi.