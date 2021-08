Le pass sanitaire aussi en place dans les maisons de retraite et les Ehpad

La majorité des Ehpad ont téléchargé l'application qui permet de vérifier les QR codes et généralement les familles de résidents acceptent cette contrainte. Dans les établissements médicalisés, les familles non vaccinés des patients en fin de vie ne sont le plus souvent pas soumises au pass.

Le pass sanitaire demandé aux visteurs, intervenants et familles dans les Ehpads et maisons de retraite

Dans l'ensemble depuis lundi, la compréhension des familles est une généralité comme le précise dans le Vaucluse Stéphane Denié-Gabillo, président de l'ADEPSS, l'Association des directeurs d'établissements publics sanitaires et sociaux : "Ce sont les enfants de nos résidents donc la majorité est très attentive au bien-être de leurs parents. Ils ne vont pas prendre de risque en venant sans être testés ou sans vaccination."

L’association réfléchit à uniformiser le protocole aux entrées des établissements mais dans l’immédiat ce n’est pas forcément aisé.

"Il n’y a pas de procédure standardisée dans l’ensemble des Ehpad. On est vraiment en phase d’installation cette semaine notamment pour se confronter à d’éventuels problèmes. Certains pensent faire la liste des familles vaccinées pour éviter de leur redemander à chaque fois les pass, sauf qu'en terme de protection et stockage des données, ça pose question. On a interrogé des juristes sur le sujet pour savoir ce qu’on peut faire et on attend aussi les consignes du gouvernement et peut-être un protocole standardisé de la part du ministère de la Santé et des Solidarités. »

Une mesure ‘’en toute sérénité’’ à l’Ehpad de Châteauneuf-du-Pape

À Châteauneuf-du-Pape à l'Ehpad-résidence Prosper-Mathieu, le pass sanitaire a été même mis en place dès le 2 août . Cet établissement a connu un hiver plutôt dramatique avec un cluster parmi ses 85 résidents. Depuis, tout est rentré dans l'ordre et 95 % des résidents sont désormais vaccinés.

Son directeur Michel Brives : "Nous avons un agent d’accueil qui demande le pass sanitaire. Ça se passe très bien, les familles jouent bien le jeu. Elles connaissent l’enjeu, pourquoi on demande le pass sanitaire. L’enjeu c’est de protéger nos 85 résidents. Alors, oui, on a une ou deux familles qui ne sont pas vaccinées, mais qui vont nous présenter un test antigénique ou PCR. Maintenant, les résidents sont vaccinés, le personnel va l’être en totalité, il y a plus de sérénité dans l’établissement."