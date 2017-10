Le passage à l'heure d'hiver : un coup dur pour une majorité de français

Depuis 1975, le passage à l'heure d'hiver est devenu un rituel chaque automne. Initialement fixé au dernier dimanche de septembre, c'est depuis 1995 le dernier dimanche d'octobre, à 3h du matin précises, que les pendules reculent d'une heure.

Le but de cette mesure est d'économiser de l’énergie entre mars et octobre. Les économies équivaudraient à l'éclairage annuel de Marseille et Lyon. Le passage à l’heure d’hiver, lui, correspond simplement au retour à l’horaire le plus proche de celui du soleil.

40% des français trouve l'heure d'hiver déprimante

Selon une enquête YouGov, 62% des français sont convaincus que les changements d'heure n'ont aucune utilité tandis que 40% affirment que le retour à l'heure hivernale les déprime.

Une vendeuse de fleurs sur le marché d'Aix exprime son mécontentement: "On devrait rester toujours à l'heure d'été, là il va faire nuit plus tôt et il va falloir rentrer à la maison comme les poules!"

Tandis qu'une cliente propose même d'arrêter de repasser à l'heure d'hiver, faute d'utilité: "ça nous chamboule, c 'est ridicule, on devrait la supprimer !".

Une harmonie européenne

Sauf que ce serait compliqué de changer d'heure de référence GTM qui est notre heure d'hiver. On parle d'harmonie européenne puisque depuis 1998 cette pratique s'est uniformisée pour faciliter les communications et les transports. En effet, nous aurions alors 1 heure de décalage avec nos voisins belges ou italiens.

Pire encore pour les partisans de l'heure d'été, celle-ci vivrait peut être ses dernières heures, sa suppression ayant été suggérée récemment au Parlement Européen... Avec ça, les mécontents seront habillés pour l'hiver !