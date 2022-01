Le passeur de migrants arrêté à Bayonne placé en détention provisoire

Le passeur de migrants présumé arrêté vendredi a été placé en détention provisoire annonce ce dimanche le procureur de la république de Bayonne. L'homme âgé d'une cinquantaine d'années sera jugé ce lundi en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Bayonne. Ce vendredi, il a en effet été interpellé alors qu'il venait de déposer une dizaine de migrants Quai de Lesseps à Bayonne. Les policiers ont tenté de l'interpeller en flagrant délit, mais il a pris la fuite, en fonçant sur trois agents, et percutant deux véhicules de police.

Il a finalement été interpellé plus tard dans la soirée par les gendarmes à Hendaye. Il a été présenté au parquet ce dimanche qui lui a signifié sa mise en détention provisoire et sa présentation en comparution immédiate ce lundi pour "aide au séjour irrégulier et violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique". L'homme faisait l'objet d'une enquête préliminaire depuis décembre dernier, qui avait permis de mettre en évidence au moins 25 passages frontaliers et le transport de 170 migrants. Il était par ailleurs connu des services pour des faits de violences en 2017.

