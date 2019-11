Le pâtissier de l'Eure, Laurent Fortin, est libre après plusieurs mois de prison en Chine

Bourg-Achard, France

Le frère de Laurent Fortin, David, qui se battait depuis des mois pour faire sortir son frère des prisons chinoises, ne cache pas ce samedi sa satistaction. Laurent Fortin, arrêté en Chine à Shanghaï en mars 2017 est libre, après plusieurs mois en prison puis de liberté conditionnelle avec interdiction de quitter le territoire chinois. C'est le sénateur de l'Eure, Hervé Morin, qui a annoncé vendredi 29 novembre dans un communiqué sur son compte Facebook le retour en France du pâtissier originaire du Vexin normand.

En février 2019, Laurent Fortin avait été condamné par un tribunal de Shanghaï à deux ans et cinq mois de prison avec sursis.Selon nos informations, la représentation diplomatique française à Shanghaï aurait été particulièrement active pour permettre le retour anticipé en France de l'Eurois, âgé de 50 ans et père de deux enfants. "Laurent ne souhaite pas communiquer pour l'instant" confie son frère David, ravi de retrouver son frère. Le temps est aux retrouvailles, notamment avec ses enfants et sa mère, qui habite Pont-de-l'Arche. Une chose est sûre, toute la famille va pouvoir fêter Noël, enfin réunie.