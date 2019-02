Le pâtissier eurois Laurent Fortin condamné à de la prison avec sursis en Chine

Un tribunal chinois a condamné vendredi le pâtissier eurois Laurent Fortin à de la prison avec sursis et à une amende. Il avait été arrêté en mars 2017, après la découverte d'un stock de farine périmée dans la boulangerie où il travaillait, et avait passé neuf mois en prison.

Bourg-Achard, France

Le pâtissier eurois Laurent Fortin, 50 ans, enfin fixé sur son sort. Un tribunal de Shanghai l'a condamné vendredi à deux ans et cinq mois de prison avec sursis, et à 60.000 yuans d'amende - soit 8000 euros. Il avait été arrêté en mars 2017 en Chine, accusé d'avoir utilisé de la farine périmée dans la boulangerie où il travaillait. Après 9 mois en prison, il avait été placé en liberté conditionnelle en janvier 2018.

On ne sait pour l'instant pas si Laurent Fortin pourra rentrer en France immédiatement, ou s'il doit attendre la fin de sa période de sursis, soit en juillet 2021.

Soulagement pour ses proches

Interrogé par nos confrères de l'Agence France presse, son frère David Fortin, restaurateur à Bourg-Achard, a fait part de son soulagement: "On est content du verdict, car il ne retournera pas en prison, a-t-il déclaré. On comprend la décision et on remercie la Chine."

Pour soutenir son frère, il a lancé une cagnotte en ligne. L'an dernier, une pétition en faveur de la libération de Laurent Fortin avait recueilli plus de 66.000 signatures.

Deux autres Français, également impliqués dans cette affaire de farine périmée, ont été condamnés eux aussi à des amendes et à de la prison avec sursis.