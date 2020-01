Le patron de la charcuterie mayennaise Thiol condamné définitivement à une forte amende pour tromperies

Mayenne, France

Le patron des Etablissements Thiol, la charcuterie industrielle à Mayenne, définitivement condamné à 80 000 euros d'amende pour diverses infractions au sein de son entreprise. Notamment pour des tromperies et des pratiques commerciales trompeuses commises entre 2015 et 2017, sur la composition et l'étiquetage des produits : de la viande de dinde dans des rillettes de canard et de porc, de la truffe de "Chine" à la place de la truffe française, des matières grasses et des sucres ajoutés en grosse quantité par exemple.

Georges Thiol avait été condamné dans cette affaire d'abord à Laval puis à Angers en appel. En mars 2019, il avait alors déposé un recours. La Cour de Cassation l'a rejeté lors d'une audience publique tenue le mardi 14 janvier à Paris.