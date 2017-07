Le patron de Lactalis contre France 2 : atteinte à la vie privée ou droit à l'information, le tribunal devra trancher

Un documentaire sur la crise du lait pour l'émission "Envoyé Spécial" avait provoqué la colère d'Emmanuel Besnier qui avait porté plainte. Dans cette enquête, on voit le château du PDG de Lactalis. Aux juges de trancher entre atteinte à la vie privée et droit à l'information.

Et pour bien comprendre ce qu'ils doivent juger, les magistrats regardent le passage incriminé du reportage. Ça dure 3 minutes parfois en caméra cachée, il y a aussi des images du château vues du ciel. L'avocat d'Emmanuel Besnier attaque d'entrée l'équipe de France 2 : "nous sommes en présence d'une dérive journalistique". Il estime que la publication de telles images, qui permettent de localiser la propriété de son client, est une atteinte à sa vie privée. "Localisation, description des lieux, c'est mieux qu'une annonce immobilière" ironise-t-il. Une dernière charge, brutale : "on verse dans le comportement de paparazzi, une sorte de chasse à l'homme" selon lui . Il réclame 50 mille euros de dommages et intérêts et surtout l'interdiction de diffusion du reportage sur toutes les plateformes télé et internet.

Affaire mise en délibéré au mois de septembre

Une demande incompréhensible pour l'avocat de France 2. Une atteinte à la liberté d'expression, il utilise même le mot de censure. Oui, poursuit-il, montrer le patrimoine du PDG de Lactalis est une info primordiale et d'intérêt général pour le public dans le contexte de la crise du lait. D'un côté, un patron qui vit bien, de l'autre des producteurs en souffrance. "France 2 n'a donc commis ici aucune infraction" conclut l'avocat de la chaîne. L'affaire a été mise en délibéré au 25 septembre.