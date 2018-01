Craon, France

12 millions de boîtes retirées dans 83 pays, voilà les chiffres qu'il donne et il précise que le retrait de tous les produits de l'usine de Craon en Mayenne quelque soit leur date de production, c'est lui qui l'a proposé au ministre de l'Economie Bruno Le Maire lors de son rendez-vous à Bercy. Le but : que les distributeurs n'aient plus à trier.

Quant aux produits restés en rayon malgré la série de rappels, le patron de Lactalis évoque de possibles erreurs humaines. Emmanuel Besnier promet aussi d'indemniser toutes les familles qui ont subi un préjudice, et un plan de contrôle sanitaire encore plus strict.

Lactalis n'a eu à aucun moment l'intention de cacher les choses assure-t-il. Et si des traces de salmonelles ont bien été identifiées en août et en novembre dans l'environnement de l'usine, aucun élément ne montrait alors que des produits avaient été touchés. Lactalis n'a pas eu d'information sur de possibles contaminations avant le 1er décembre dit-il au JDD.