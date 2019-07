Jeter un mégot dans un fossé ou brûler des végétaux, de "l'inconscience" pour le patron des pompiers de l'Hérault

Depuis le début de l'été, ce sont déjà près de 400 hectares de végétation qui ont détruit par des incendies dans l'Hérault. La chaleur, la sécheresse, mais surtout l'irresponsabilité de certains en sont les principales causes. Le patron des pompiers de l'Hérault lance un appel à la responsabilité !

Montpellier, France

"Il y a encore des personnes qui brûlent des végétaux en pleine nature et en plein mois de juillet !"

Le Général Eric Flores, le patron des sapeurs-pompiers de l'Hérault a beaucoup de mal à comprendre. Chacun le sait à présent. En raison de la chaleur et de la sécheresse, le risque d'incendie est extrêmement élevé.

Tous les jours, des messages de prévention sont martelés. Mais le constat est malheureusement là. L'inconscience de certains est encore aujourd'hui à l'origine de 70% des départs de feu.

Actuellement, la forêt de l'Hérault est extrêmement inflammable

Forêt = Danger ! C'est le message que ne cessent de répéter les sapeurs-pompiers de l'Hérault depuis le début de cet été 2019. Avec près de 45 départs de feu en l'espace d'une semaine seulement, le risque est très élevé, en raison de la chaleur et de la sécheresse qui persiste.

"Chacun à le droit de se promener, mais actuellement la forêt représente un tel danger, qu'il faut faire très attention" insiste le directeur du SDIS 34. "La moindre action, la moindre étincelle ou source chaude peut générer des feux conséquents."

Trop de mégots de cigarette dans les fossés...

"Malgré le danger, on a encore des gens qui font des barbecues ou qui effectuent des brûlages de végétaux. C'est de l'inconscience pure et simple !" reconnaît le général Flores.

Mais les pompiers ont aussi constaté qu'un nombre importants d'incendies sont dus à des mégots non éteints, jetés par des automobilistes dans les fossés qui longent les routes.

La situation est donc très tendue en ce moment dans le département. "Fort heureusement, il n'y a pour l'instant, que la forêt qui brûle et nous parvenons à arrêter le feu avant qu'il ne rentre en ville".

Mais les pompiers de l'Hérault sont sous tension permanente. Il espèrent surtout que la responsabilité de chacun permettra d'éviter de nouveaux départs de feu dans les jours qui viennent.

