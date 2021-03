Le patron du centre de données OVH évoque les conséquences de l'incendie de son entreprise à Strasbourg

L'incendie qui a ravagé le site strasbourgeois d'OVHCloud dans la nuit de mardi à mercredi serait bien d'origine accidentel. C'est en tout cas la piste toujours privilégiée par les enquêteurs. Le feu a pris vers 1h mercredi matin dans cette entreprise installée dans le quartier du port du Rhin à Strasbourg et qui héberge des milliers de serveurs de sites internet.

Résultat : des milliers de sites sont restés de longues heures hors service, partout en France et dans le monde. Certains sont toujours inaccessibles.

Il faut dire que l'entreprise OVHCloud fondée en 1999 héberge les 2/3 de l'internet français. Trois millions de sites touchés partout dans le monde. Car le site de Strasbourg abrite 29.000 serveurs !

Ce jeudi soir, le fondateur de l'entreprise Octave Klaba a donné quelques nouvelles via Twitter, se disant "désolé". Il a aussi indiqué que le nettoyage et la sécurisation du bâtiment du Port du Rhin ont commencé.

Autre priorité : remettre en ligne le plus de sites web possibles. OVH promet qu'elle a mobilisé ses autres centres de données français de Roubaix et Gravelines pour compenser la destruction de son site de Strasbourg. 10.000 nouveaux serveurs y seront produits dans les prochaines semaines et réservés gratuitement aux clients impactés à Strasbourg.

Strasbourg où trois des quatre unités de serveurs devraient être rebranchées au plus tard la semaine prochaine.

La question des données

Reste à savoir comment l'incendie a démarré. Le fondateur d'OVH indique que l'unité détruite, la numéro 2 est l'une des plus anciennes, elle a été construite il y a 10 ans, que le feu s'y est propagé à une très grande vitesse. Il explique aussi que les 300 caméras de surveillance du site vont permettre d'analyser la chronologie des faits pour mieux comprendre ce qui pu mettre le feu à l'hébergeur principal du web français.

Enfin dernière question : qu'en est-il d'éventuelles données définitivement perdues ? L'inventaire est en cours assure le PDG de l'entreprise qui promet des réponses dans les deux jours.