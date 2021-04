Le patron du complexe Factory de Saint-Denis-en Val jugé au tribunal correctionnel

Richard Leroux comparaissait ce jeudi pour mise en danger d'autrui et non respect d'un arrêté de fermeture administrative. En octobre 2018, la mairie de Saint-Denis-en-Val lui avait ordonné de fermer son Jump Park pour des raisons de sécurité. Mais, il avait continué à accueillir des enfants.

C'est un dossier très complexe et très technique qui a été présenté ce jeudi devant le tribunal correctionnel d'Orléans. Richard Leroux, le patron et gérant du complexe The Factory , à Saint-Denis-en-Val, comparaissait pour mise en danger d'autrui et non respect d'un arrêté de fermeture administrative.

Une affaire de mousse sur les trampolines

Au cœur de l'affaire : il y a les mousses de protection qui entourent les trampolines. Au Jump Park de Saint-Denis-en-Val, elles sont de catégorie M4 et donc potentiellement très inflammables et pouvant dégager des fumées toxiques. Fin 2016, la commission locale de sécurité avait d'ailleurs émis des réserves avant l'ouverture du Jump. Elle avait tout de même donné son accord à condition que les salariés soient bien formés sur le risque incendie et que les consignes d'évacuation soient clairement établies. Seulement, 18 mois plus tard, quand les pompiers repassent pour un contrôle inopiné, les conditions ne sont pas remplies. Le maire de la commune est prévenu et prend alors un arrêté de fermeture administrative.

Cet arrêté de fermeture, c'était un abus de pouvoir !!

"C'était un abus de pouvoir" dénonce aujourd'hui encore Richard Leroux, " il y a d'autres installations comme la mienne en France et il n'y a jamais eu de problèmes avec les mousses". Le gérant décide donc de contester l'arrêté municipal devant le Tribunal Administratif ( dossier toujours en cours) mais il ne ferme pas pour autant le Jump Park et continue d'accueillir des enfants, jusqu' au 14 juin 2019. Ce soir là, The Factory organise un concert avec les Poétic Lovers et la police apprend qu'une garderie est assurée au même moment dans la partie jump. Pour le Parquet d'Orléans, c'est la goutte de trop et une procédure judiciaire est lancée .

Une bataille d'experts devant le tribunal

Aujourd'hui, Richard Leroux maintient que son installation n'est pas dangereuse. C'est aussi l'avis de trois experts en sécurité venus témoigner devant le tribunal ce jeudi. Selon eux, le risque que tout s'enflamme en cas d'incendie est limité car la mousse des trampolines est protégée par un matériau moins inflammable et donc, l'un dans l'autre, l'installation de Saint-Denis-en-Val ne présente pas de risque grave ni imminent. " Ce dossier, c'est un peu la montagne qui accouche d'un souris" ironise Maitre Verdier, l'avocate du prévénu, "quand on fouille un peu, il ne reste pas grand chose."

La procureure n'a pas retenu la mise en danger d'autrui

A l'issue des débats, très techniques sur les qualités et la dangerosité des mousses de trampoline, la procureure a estimé que Richard Leroux n'avait pas à être condamné pour la mise en danger d'autrui. Mais, selon elle, " il reste un justiciable comme les autres" qui n'avait pas à se soustraire à l'arrêté de fermeture administrative. Pour cela, elle réclame 3.750 euros d'amende. Le jugement sera rendu le 10 Juin .

Dans cette affaire, il y a un autre prévenu, Rodolphe Gabriel, le propriétaire des locaux de The Factory. Pour lui, la procureure a demandé une relaxe.