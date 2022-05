Le PDG d'Assu 2000 incarcéré pour viols sur mineur

Jacques Bouthier, PDG d'Assu 2000, a été placé en détention samedi, notamment pour traite d'êtres humains à l'égard de mineur, viols sur mineur de plus de 15 ans et recours à la prostitution de mineur indique franceinfo, confirmant une information de RTL.

Le PDG d'Assu 2000, Jacques Bouthier, a été mis en examen et placé en détention samedi, notamment pour traite d'êtres humains à l'égard de mineur, viols sur mineur de plus de 15 ans et recours à la prostitution de mineur. (Illustration).

Jacques Bouthier, le PDG du groupe d’assurances Assu 2000, a été mis en examen et incarcéré samedi 21 mai pour "traite d'êtres humains" et "viols sur mineur" notamment rapportent plusieurs médias dont franceinfo, confirmant une information de RTL.

À l'issue d'une enquête préliminaire ouverte mi-mars, une information judiciaire a été ouverte pour "traite des êtres humains à l'égard de mineur et tentative, viols sur mineurs de plus de 15 ans, recours à la prostitution d'un mineur, agressions sexuelles sur mineur de moins de 15 ans, association de malfaiteurs en vue de commettre le crime d'enlèvement et séquestration en bande organisée et détention d'images pédopornographiques".

Cinq autres personnes sont mises en examen selon les informations recueillies par l'AFP. L’enquête est confiée à la brigade des mineurs de Paris.

Vidéo

D'après franceinfo, une jeune femme de 22 ans a déposé plainte mi-mars, expliquant aux policiers qu'elle vivait depuis cinq ans dans l'un des appartements appartenant au PDG d'Assu 2000, âgé de 75 ans, en échange de relations sexuelles. Elle a également affirmé que le chef d'entreprise, la jugeant désormais "trop âgée", lui avait demandé de "trouver" une fille plus jeune pour la remplacer. C'est ainsi qu'une adolescente de 14 ans, qui comme elle vivait dans un squat, aurait emménagé dans l'appartement.

Pour appuyer ses déclarations la plaignante a fourni aux enquêteurs une vidéo où l’on voit Jacques Bouthier et cette mineure dans un lit.

Six personnes mises en examen

Le PDG est en outre soupçonné d'avoir essayé d'organiser l'enlèvement de la jeune femme, afin de récupérer la vidéo et la forcer à quitter la France. Jacques Bouthier est notamment accusé d'avoir chargé trois salariés, des agents de sécurité dont l’un est un ancien membre du GIGN, et sa propre épouse de trouver un moyen de lui faire quitter la France vers le Maghreb.

Selon les informations de franceinfo, Jacques Bouthier n’a pas reconnu les faits au cours de sa garde à vue et a évoqué un "piège" pour le faire chanter.

Le groupe Assu 2000, fondé en 1975 et renommé Vilavi en janvier dernier, se présente comme le "premier courtier expert en assurance et en crédit dédié aux particuliers en France" et revendique 1.800 collaborateurs et 163 millions d'euros de chiffre d'affaires. En 2020, le magazine Challenges avait estimé le patrimoine de Jacques Bouthier à 160 millions d'euros, le plaçant en 487e position dans son classement des principales fortunes de France. Il est sorti du classement en 2021.