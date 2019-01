Le patron de Renault Carlos Ghosn clame son innocence devant la justice japonaise

C'est sa première apparition depuis son arrestation surprise il y a deux mois à Tokyo. Le patron de Renault et ex-président de Nissan, Carlos Ghosn, s'est dit "faussement accusé et détenu de manière injuste", lors de sa première comparution devant un juge dans la nuit de lundi à mardi. Le magnat de l'automobile de 64 ans est apparu amaigri, les joues creusées, menotté, avec une corde autour de la taille et des sandales vertes en plastique au pied.

Amaigri, une corde autour de la taille

Il s'est défendu d'une voix claire et forte, sans montrer d'émotion. Il a affirmé "avoir agi avec honneur, légalement et avec la connaissance et l'approbation des dirigeants de la compagnie", selon une déclaration écrite qu'il a lue. Il a assuré n'avoir nullement fait couvrir des pertes personnelles à Nissan et a détaillé les transactions pour lesquelles il est accusé d'abus de confiance, assurant que les sommes versées par une filiale de Nissan à un homme d'affaires saoudien l'ont été en rétribution de services rendus pour aider le groupe dans la région du Golfe.

Ghosn maintenu en prison en raison d'un "risque de fuite"

Le juge a justifié de son côté son maintien en détention par un risque de fuite à l'étranger "où il a des bases" et d'altération de preuves. "Il y a suffisamment d'éléments pour estimer que le suspect pourrait inciter des personnes concernées à dissimuler des infractions", a argué le magistrat. 14 personnes, tirées au sort, ont pu assister à la comparution du célèbre accusé.

Carlos Ghosn a été mis en examen le 10 décembre pour dissimulation aux autorités boursières d'une partie de ses revenus perçus chez Nissan : environ 5 milliards de yens (38 millions d'euros) sur cinq années, de 2010 à 2015.