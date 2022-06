Le PDG des laboratoires Biogroup a été retrouvé mort au pied d'un palace à Paris

Stéphane Eimer, le président et fondateur du groupe de laboratoires d'analyses médicales Biogroup, a été retrouvé mort à Paris ce mercredi matin, indique le parquet de Paris. Son corps a été retrouvé au pied du Royal Monceau, un palace parisien proche de l'avenue des Champs-Elysées. L'homme de 52 ans était à la tête du leader français sur le secteur de la biologie médicale. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de la mort et la piste du suicide est privilégiée, selon une source proche du dossier.

Dans un communiqué, Biogroup fait part "de la grande tristesse de l'ensemble des dirigeants et des collaborateurs". Stéphane Eimer "a bâti un groupe solide en France comme en Europe. L’ensemble des dirigeants du groupe et des salariés poursuivra son oeuvre avec engagement". "Nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Stéphane", ajoute le communiqué.

Docteur en pharmacie, Stéphane Eimer avait fondé Biogroup en 1998. En 2021, le magazine Challenges le classait à la 167e place des plus grandes fortunes françaises. Biogroup compte quelque 11 000 collaborateurs, répartis dans plus de 1 500 laboratoires en France, Belgique, Grande-Bretagne, Espagne, Portugal, Suisse et au Luxembourg. En 2021 dans Le Figaro, Stéphane Eimer estimait que l’élan pris pendant la crise sanitaire devait permettre à sa société "de rebondir avec la PCR sur d’autres pathologies, comme la grippe ou les papillomavirus, avec une meilleure qualité de diagnostic".