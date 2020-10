Le pêcheur accusé d'avoir frappé un phoque a été condamné par le tribunal de Dunkerque mais va faire appel

Le pêcheur accusé d'avoir frappé un phoque à Malo-les-Bains a été condamné ce mardi matin par le tribunal correctionnel de Dunkerque. Il a été déclaré coupable de "tentative de destruction non-autorisée d'espèce animale non-domestique", une espèce qui est en plus protégée.

Cet homme de 44 ans a été condamné à effectuer 140 heures de travail d'intérêt général et à verser au total 4500 euros de dommages et intérêts aux six associations qui se sont constituées parties civiles : Sea Shepherd France, la Fondation Brigitte Bardot, la Fondation 30 millions d'amis, la Ligue de protection des animaux du calaisis, la Confédération nationale de défense de l'animal et la SPA.

Il a en revanche été relaxé de l'infraction de menace sur une personne intervenue pour l'empêcher de s'en prendre à l'animal.

Le pêcheur fait appel de la décision

Lors de son procès le 22 septembre dernier, le pêcheur avait nié avoir voulu tuer l'animal, mort quelques jours plus tard. Il va faire appel de la décision du tribunal. Le procureur de Dunkerque avait pour sa part requis 6 mois de prison avec sursis et 3000 euros d’amende.

Pour rappel, le 15 septembre 2019, le bébé phoque s'était échoué sur une plage et d'après les témoignages, le pêcheur se serait énervé car l'animal aurait abîmé ses filets et mangé ses poissons. Cette femelle de quelques mois, blessée, avait été récupérée et soignée par le Centre de Soins de la Faune Sauvage LPA de Calais.