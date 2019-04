Le pédophile présumé pourrait avoir fait plus d'une dizaine de victimes dans le Gard et toute l'Occitanie

Nîmes, France

Le dossier est tellement sensible que ni le parquet d'Alès, saisi dans un premier temps, ni celui de Nîmes qui a pris le relais en raison de la gravité des faits, ne souhaitent communiquer la moindre information. Selon nous sources, le nombre de victimes du pédophile présumé pourrait dépasser la dizaine, non seulement dans le secteur de Saint-Ambroix (Gard), mais aussi dans d'autres villes d'Occitanie, notamment Béziers (Hérault) et Castres (Tarn). Ce ressortissant suisse de 53 ans, déjà condamné dans son pays d'origine pour des faits similaires, s'était installé à Molières-sur-Cèze (Gard) il y a environ 5 ans. Il vivait avec sa mère dans une petite maison située à proximité de deux écoles, une primaire et une maternelle, dans le quartier de Gammal. Un homme plutôt discret que les habitants du village croisaient de temps en temps, mais qui n'était pas vraiment impliqué dans la vie de la commune. Toujours selon nos informations, il aurait essayé de mettre fin à ses jours il y a quelques mois et aurait été placé dans un établissement spécialisé après cette tentative de suicide. C'est là que les gendarmes l'auraient arrêté. Il devrait être déféré au parquet de Nîmes ce vendredi.