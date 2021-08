Le pont de Bénouville est toujours fermé ce mardi matin.Les voitures et poids lourds de plus de 3.5 tonnes déviés le temps pour des Ponts de Normandie de réparer une panne d’origine mécanique.

Le Pegasus Bridge de Bénouville fermé à cause d'une panne mécanique

Le pont de Bénouville fermé à cause d'une panne mécanique : des câbles sectionnés lors d'une manœuvre

Déviation toujours obligatoire pour les voitures et poids lourds de plus de 3.5 tonnes qui ne peuvent plus emprunter le Pegasus Bridge. Le pont de Bénouville est bloqué depuis lundi matin, les équipes des Ponts de Normandie mobilisées depuis pour réparer cette panne d'origine mécanique.

Des câbles sectionnés lors d'une manœuvre

Des câbles ont été sectionnés lors d'une manœuvre du pont de Pegasus © Radio France - Jean-Baptiste Marie

La panne est survenue lundi matin, lors d'une manœuvre du pont de Bénouville. Le tablier du pont s'est bloqué lors de son ouverture pour le passage d'un bateau, des câbles ont été sectionnés. Des pièces et la machine censée les guider sont en cours de réparation. L'opération est délicate, les équipes des Ponts de Normandie doivent réaliser un travail sur mesure.

Une fois ces pièces posées, des essais d'ouverture et de fermeture du Pegasus Bridge devront être menés. Les Ponts de Normandie espèrent pouvoir les faire dans l'après-midi pour une remise en service dès la fin de journée.

Les travaux effectués ce mardi ne seront que provisoires prévient les Ponts de Normandie, de nouvelles réparations devront être menées ultérieurement.

Priorité à la navigation maritime

La priorité étant la navigation maritime, le Pégasus Bridge est maintenu en position ouverte, les voitures déviées par le Pont de Colombelles, les poids lourds de + de 3 tonnes 5 contraints de passer par le périphérique sud de Caen.

L'état du trafic sur le pont de Bénouville est a suivre en direct sur l'application citykomi