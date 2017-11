Le Pellerin : impressionnante opération de gendarmerie

La gendarmerie a déployé de gros moyens mercredi matin pour interpeller un habitant retranché chez lui qui menaçait d'utiliser une arme. Il s'agissait d'un "appel à l'aide" d'un homme en souffrance psychologique.

Agitation inhabituelle mercredi matin au Pellerin où une vingtaine de gendarmes casqués et armés ont investi le centre du village vers 8h30. Ils se sont déployés à proximité de l'hôtel de ville et un périmètre de sécurité a été installé. Les forces de l'ordre avaient pour mission d'interpeller un habitant retranché chez lui qui menaçait d'utiliser une arme.C'est en tout cas le message qu'il avait laissé quelques heures plus tôt en appelant l'hôpital psychiatrique où il déjà été admis ces derniers temps. L'établissement a alors immédiatement prévenu la gendarmerie.

Il n'y avait pas d'arme chez lui

Après deux heures de négociation, les gendarmes ont pu pénétrer au domicile du jeune homme. Ils ont constaté qu'il n'y avait aucune arme à côté de lui ni dan le logement. Le dispositif a alors été levé.