Le Père Cent dégénère à Bergerac : ils lancent du vomi sur des collégiens

Par Willy Moreau, France Bleu Périgord et France Bleu

Le directeur du lycée et collège Sainte-Marthe Saint-Front de Bergerac vient de porter plainte après l'intrusion ce mercredi d'élèves en terminale. En plein Père Cent, ils ont pourchassé des collégiens et les ont aspergés d’œufs, de ketchup et de vomi.