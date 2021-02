Le père d'Audrey Pulvar, candidate aux régionales en Île-de-France, accusé de pédophilie

Le père d'Audrey Pulvar, Marc Pulvar, est accusé par trois femmes de sa famille de pédophilie, douze ans après son décès. Sa fille, adjointe à la mairie de Paris et tête de liste aux élections régionales en Île-de-France, indique à l'AFP avoir "été mise au courant des crimes commis" par son père "il y a une vingtaine d'années quand (ses) cousines en ont parlé."

Ces dernières dénoncent aujourd'hui les faits présumés dans une tribune, indiquant vouloir mettre fin à l' "héroïsation du personnage", figure du syndicalisme en Martinique. "C'était l'oncle de la famille, le favori, adulé déjà, par tous. Une confiance totale, qui dure encore aujourd'hui de manière posthume, et que nous avons décidé de briser, une fois pour toutes", écrivent-elles.

"Un choc très profond"

"Cela a été un choc très profond pour mes proches et moi. Tant que mes cousines ne souhaitaient pas s'exprimer publiquement, ce n'était pas à nous, à moi, de nous substituer à leur parole de victimes, ajoute Audrey Pulvar. Elles sont en mesure et ont décidé de le faire aujourd'hui : _je les soutiens pleinement et admire leur courage_. Je souhaite qu'elles soient entendues et que leur parole soit respectée."