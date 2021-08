Le père d'un étudiant lillois décédé après une soirée d'intégration veut alerter sur l'alcool excessif

Le 9 juillet dernier, le corps de Simon Guermonprez était retrouvé sans vie sous un pont de l'autoroute A27 à Sainghin-en-Mélantois. Cet étudiant en médecine âgé de 20 ans rentrait d'une soirée d'intégration, à Lille. Un appel à témoin est lancé. Il y a une dizaine de jours, les conclusions de l'enquête sont communiqués à la famille de Simon. Après avoir ingurgité une grande quantité d'alcool au cours de la soirée, le jeune homme prend un taxi pour rentrer au domicile de ses parents. Alors qu'il est arrivé sur place, il se prend sur ce pont de l'A27, semble-t-il pour prendre une photo puis fait tomber son téléphone en contrebas. Alors qu'il descend pour le chercher, c'est à ce moment là qu'il aurait percuté un camion.

Depuis le drame, le père de Simon, Daniel Guermonprez, se bat pour alerter sur les dangers de la consommation excessive d'alcool lors des soirées d'intégration étudiantes. "Il y a un rituel qui est organisé dans ce type de soirée. On vous met des seringues directement dans la bouche, puis on marque le nombre de doses sur votre bras. Simon avait neuf marques, alors qu'il ne boit jamais d'alcool", raconte Daniel Guermonprez. Il a lancé sur internet une pétition qui réunit déjà plus de 10 000 signataires . Objectif : contraindre les organisateurs de soirées à respecter une charte de bonne conduite. "Il en existe déjà une faite par le ministère de l'Enseignement Supérieur, mais qui n'est pas appliqué ! ", se désole le père de Simon. "Il y a une check-list avec des éléments à ne pas oublier pour que la soirée soit sécurisée".

Mettre de côté les rituels d'alcool

Daniel Guermonprez dit ne pas agir par "esprit de vengeance". Il souhaite simplement éviter d'autres drames. "Je ne demande pas à supprimer l'alcool, mais si on peut les mettre de côté ces rituels, ça sera une bonne chose." Il a déjà eu le soutien du député du Nord Vincent Ledoux, qui a écrit à la ministre de l'enseignement supérieur Frédérique Vidal, pour demander des actions afin d'éviter la reproduction de ce type de drames.