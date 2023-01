Le père de famille porté disparu à Orvault retrouvé mort

Une vingtaine de gendarmes, une brigade cynophile et un hélicoptère mobilisés pour retrouver le sexagénaire

Un père de famille de 66 ans porté disparu depuis vendredi à Orvault près de Nantes a été retrouvé mort ce samedi par les gendarmes Sa fille avait lancé l'alerte sur les réseaux sociaux. Son appel à témoin avait fait le tour de la toile et d'importants moyens ont été déployés pour tenter de retrouver le sexagénaire.

Une vingtaine de gendarmes et une équipe cynophile pour ratisser le secteur et même un hélicoptère pour survoler la zone ont été mobilisés. En fin de journée ce samedi, les enquêteurs repèrent la voiture sur un chemin boueux au lieu-dit du bois Taureau à Sautron. Les clés sont encore sur le volant, le corps sans vie de cet homme de 66 ans sera découvert quelques kilomètres plus loin.

Vendredi matin, il devait retrouver sa femme à un arrêt de tram, sur le parking d'une boulangerie du quartier Palaiseau d'Orvault. "Il n'est jamais venu, il n'est pas rentré, nous sommes très inquiets" avait alors lancé sa fille sur les réseaux sociaux. Elle fait la description de son papa, de sa voiture et son appel à témoin est largement relayé sur la toile.

La gendarmerie, saisie par le parquet, se lance alors dans les recherches.

Une enquête a été ouverte samedi pour connaître les causes de la mort. Une autopsie sera pratiquée lundi. Sa fille a de nouveau tweeté samedi soir "le coeur lourd et brisé" pour annoncer la mort de son papa et remercier l'élan de mobilisation que son appel à suscité.