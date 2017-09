La police a ouvert une enquête sur la disparition de Ommund Veim Eikje. L'appartement que devait louer cet étudiant norvégien a été localisé mais vide. Le jeune homme n'a pas donné signe de vie depuis presque trois semaines. Son père s'inquiète.

Le père de l'étudiant norvégien disparu à Avignon lance un appel à témoin. Le jeune homme de 22 ans était arrivé à Avignon fin août pour étudier pendant un an la littérature comparée à l'université d'Avignon. Ommund Veim Eikje parle correctement français. Sa famille n'a plus de nouvelles depuis le 2 septembre.

Le futur appartement de l'étudiant a été localisé mais vide

Ommund Veim Eikje avait annoncé à ses parents qu'il avait trouvé un appartement à Avignon mais depuis le 31 août le jeune homme n'a pas donné de signes de vie. Aucun message sur les réseaux sociaux, aucun retrait d'argent. Le père de l'étudiant a quitté sa ferme près de Bergen sur la cote Atlantique de la Norvège pour rechercher son fils.

La police d'Avignon a ouvert une enquête. Un témoin aurait vu le jeune homme dimanche dernier à Avignon mais le père n'est pas convaincu par ce témoignage. Les derniers retraits d'argent datent du 31 septembre. L’activité a stoppé sur les médias sociaux à la même époque. Sigbjorn Eijke s'inquiète : il confie que "la police a trouvé l'adresse de l'apartement que son fils devait louer 410 euros à Avignon. Je ne sais pas ce qu'ils ont trouvé dedans mais il n'y avait pas mon fils."

Un petit tatouage dans le bras gauche

Sigbjorn Eijke ne comprend pas pourquoi son fils aurait coupé toute relation avec ses frères et sœurs. Il avait souhaité participer à une réunion familiale dans la ferme à Tysvær avant de partir pour un an à Avignon. Le père de l'étudiant disparu assure que si son fils veut "garder pour lui quelque chose de secret , c'est OK. Mais nous avons besoin de savoir qu'il va bien" . Ommund Veim Eikje mesure 1 m 83; il est de corpulence normale. Il a un petit tatouage à l'intérieur du bras gauche.