Le père de la disparue retrouvée morte au nord de Montpellier lance un appel à la retenue

Pierre Queille, le père de la femme disparue dont le corps a été retrouvé mardi au nord de Montpellier, s'insurge contre les fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Il rappelle que le corps de sa fille ne présente aucune trace de violence. La cause du décès reste à déterminer.

"C'est horrible." Pierre Queille n'a pas trouvé d'autres mots pour qualifier les fausses informations qui circulent sur internet au sujet de sa fille, retrouvée morte par un promeneur, mardi dans des vignes, au nord de Montpellier, secteur des Matelles. L'autopsie réalisée mercredi n'a pas permis de mettre en évidence "des traces de violence" indique le procureur de la République de Montpellier. Une information que lui ont confirmée les gendarmes et pourtant "sur les réseaux sociaux, il est dit qu'elle avait des traces de maltraitance. C'est tout à fait faux" corrige le père, abattu par le drame qu'il vit en ce moment.

L'origine du décès pour le moment inconnue

Des analyses toxicologique sont en cours et la cause du décès reste à déterminer. En attendant, Pierre Queille en appelle à la retenue de "ces gens malhonnêtes et gourmands de trucs à sensation. Qu'il arrêtent !" demande-t-il "parce que c'est insupportable".

Joëlle Queille, 46 ans et elle-même mère de famille, était partie de chez elle, à Saint-Gély-du-Fesc, le dimanche 6 septembre. Elle s'en est allée après une dispute, à pied, sans téléphone, sans papiers et sans argent.

