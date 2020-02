Le père de Noémie, tuée par son ex, veut que la justice "donne une leçon pour stopper les féminicides"

Le père de Noémie Feuilloy, jeune femme de 30 ans tuée le 13 novembre 2017 par son ex-compagnon, a appelé ce lundi matin la justice à "faire son travail et donner une leçon" pour "stopper les féminicides". Diego Monvoisin est renvoyé devant les assises pour assassinat.

Le père de la victime, Rémi Feuilloy, et sa compagne, avec le portrait de Noémie, ce lundi à l'audience.

Le père de Noémie Feuilloy est arrivé au procès du meurtrier présumé de sa fille avec un portrait, de grande taille, de la victime, soigneusement encadré : "C'était pour que les jurés voient son visage. Pour qu'elle soit un peu là au procès, même si elle ne peut pas être là", bafouille Rémi Feuilloy. Il l'avait posé contre le banc des parties civiles, bien en vue du box de l'accusé.

L'huissier de justice lui a discrètement intimé d'enlever le portrait, peu après le début de l'audience. Mais Diego Monvoisin a eu le temps de le voir. L'homme de 37 ans est renvoyé devant les assises pour le crime d'assassinat sur son ex-conjointe, mère de leur enfant de 8 ans. Il a reconnu l'avoir tuée, le soir du 13 novembre 2017 à Amiens, après l'avoir entraînée dans un petit chemin qui longe la voie ferrée, quartier Saint-Acheul.

J'attends que la justice fasse enfin son boulot. Il faut que ça s'arrête, les féminicides. Il y en a tout le temps. Noémie, c'était quoi, la 115e, ou la 117e cette année-là ? Et il y en a eu combien, depuis deux ans qu'elle est morte ?

- Rémi Feuilloy

Au premier jour du procès lundi 3 février, l'homme a donné sa ligne de défense. Oui, il reconnaît avoir tué Noémie, mais il réfute la préméditation : "J'ai perdu le contrôle", dit-il, pour expliquer son geste. Le procès s'est arrêté sur les mois qui ont précédé le meurtre, lors desquels la jeune femme a déposé trois plaintes contre son ex-compagnon.

Trois plaintes déposées avant le meurtre

La première, en septembre 2017, deux mois avant sa mort. Elle raconte alors à la police que Diego Monvoisin l'a violée, et menacée avec un taser. Lui dit avoir acheté l'arme, "toujours en train de charger dans le salon", "pour pouvoir intervenir si elle était agressée sur le chemin du travail". L'homme est placé en garde à vue, puis sous un contrôle judiciaire strict avec interdiction d'approcher et d'entrer en contact avec la victime, en attendant un jugement en correctionnelle prévu pour décembre 2017.

Mais en octobre, il reprend contact avec elle. Elle porte plainte à nouveau, le parquet en est informé, mais pas le contrôleur judiciaire : "Le contrôle judiciaire aurait pu être révoqué, il ne l'a pas été. Les faits remontent à 2017, peut-être qu'aujourd'hui il y aurait plus de vigilance", commente Annick Darras, avocate des parties civiles. Un mois plus tard, il tranchera la gorge de son ex-compagne avec un cutter. Le procès se poursuit ce mardi et ce mercredi avec l'audition d'experts sur la personnalité de l'accusé, puis les plaidoiries.