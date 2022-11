Une enseignante dit aux enfants que le Père Noël n'existe pas, une maman porte plainte contre elle à Aubord

Le Père Noël est-il une ordure ? Dans le village d'Aubord (Gard) manifestement oui. En tout cas depuis qu'une enseignante de l'école élémentaire aurait révélé aux enfants que le grand monsieur à la longue barbe blanche, tout vêtu de rouge, n'existe pas. Cette drôle d'histoire est au cœur de très vives tensions entre une famille et la professeure des écoles et elle ne passe pas inaperçue dans cette commune de 2.400 habitants entre Nîmes et Vauvert. L'affaire pourrait prêter à sourire si elle n'avait pas débouché sur un conflit beaucoup plus sérieux. Car, au delà de cette affaire de père Noël, les tensions n'ont cessé de s'envenimer ces dernières semaines, notamment à travers les réseaux sociaux.

ⓘ Publicité

Et, derrière cet épisode, se cache une fracture nettement plus profonde entre les deux parties. La mère de famille a déposé plainte contre l'institutrice pour des violences qu'aurait subies son fils. De son côté l'enseignante a également porté plainte contre la maman pour harcèlement, menaces et outrages. Le dossier est désormais entre les mains de la justice, et qu'il s'agisse des gendarmes chargés de l'enquête, du maire d'Aubord ou de l'inspection académique, tout le monde préfère rester prudent, voire totalement silencieux, pour éviter de jeter de l'huile sur le feu en espérant que cette malheureuse histoire ne se termine pas en mauvais conte de Noël.