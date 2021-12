"Un acte gratuit" : le père Noël du marché de Vannes a été retrouvé, percé et inutilisable

"C'est une grosse déception, on s'attaque au Noël des enfants, qui se prenaient en photo avec lui..." Michèlle Chanteloup, la vice-trésorière de la fédération des commerçants de Vannes, est amère. Le père Noël installé sur le marché, avant d'être volé dans la nuit de jeudi 16 à vendredi 17 décembre, a été retrouvé, "avec des trous de partout, on ne peut plus l'utiliser".

Retrouvé en pleine nuit, entre deux voitures

Alors qu'ils contrôlaient un individu ivre sur le toit d'une voiture vers 1 heure du matin ce samedi, les policiers de Vannes ont retrouvé le père Noël, 24 heures après sa disparition. Il était entre deux voitures, rue du Lieutenant-Colonel Maury, non loin du marché. L'homme interpellé en état d'ivresse n'a aucun lien avec le père Noël, qui a finalement été rendu ce samedi après-midi aux commerçants, avec le gonfleur, resté attaché. Acheté 1.000 euros par la fédération, il finira donc à la poubelle alors que le marché bat son plein. "Ce n'est même pas une question de budget : on a mis un mois et demi à le recevoir. Ce sont les aléas mais c'est surtout un acte gratuit... S'ils l'avaient piqué pour le mettre quelque part et qu'il serve, on serait moins malheureux. Mais là, c'est désolant !"