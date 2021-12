Le Père Noël du marché de Vannes a été volé

Un coup dur de plus pour le marché de Noël de Vannes. Le Père Noël gonflable, clou du décor, a disparu dans la nuit de jeudi à vendredi

Drôle de surprise ce vendredi 17 décembre quand les premiers commerçants du marché de Noël de Vannes sont arrivés pour ouvrir leurs chalets. Le père Noël géant de 8 mètres de haut, le clou du décor planté au pieds des remparts de l'intra-muros, n'était plus là. Son gonfleur électrique non plus. Un Père Noël tout neuf d'une valeur de 1000 euros acheté par l'association cœur de ville qui organise l'évènement.

Un nouveau coup dur

C'est un nouveau coup du pour les commerçants qui espéraient "un week end festif et calme" après les heurts avec les manifestants anti-passe sanitaire qui avaient gâché la magie de Noël samedi dernier et blessé une salarié et un adhérent de cœur de ville. Le président de l'association a confirmé à France Bleu Armorique qu'il porterait plainte ce vendredi midi.