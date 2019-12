Le Père Noël joue le facteur à Brest

Dans toute la France, les enfants vont attendre la nuit tombée pour tenter d’apercevoir le Père Noël. Toute ? Non. Enfants et parents ont déjà pu le voir dans un quartier brestois, en train de distribuer le glisser le courrier dans les boites aux lettres.

"J'ai commencé tôt et je ne suis pas près d'aller me coucher !" : avant de distribuer ses jouets par milliers, le Père Noël (Ronan de son petit nom) s'est affairé toute la journée à Brest, dans le haut du quartier Saint-Marc, pour délivrer le courrier. Des dizaines et des dizaines de boites aux lettres à remplir, avant de déposer les paquets cadeaux au pied des sapins.

Chocolats et selfies

Le Père Noël garde son traîneau au chaud pour la nuit : c'est à vélo électrique qu'il fait sa tournée. Sur une petite place, il a donné rendez-vous aux habitants pour distribuer chocolats et bonbons. "Servez-vous ! Et _ce soir, je passe vous déposer vos cadeaux_, mais il faudra dormir", explique-t-il aux enfants rassemblés autour de lui. Dans sa hotte, il a glissé des livres pour une des petites filles présentes. "Je savais que tu en avais commandé", assure-t-il.

Les parents et grands-parents sont parfois venus tout seuls à la rencontre du Père Noël. "C'est sympa, _Noël c'est la fête des enfants et des adultes aussi_", estime Ronan. Certains ont fait le déplacement exprès. "Je vais faire mes courses et je me suis garée juste pour lui donner un petit gâteau, il faut penser aussi à lui !", lance Fabienne.

Petits et grands ont eu droit à des chocolats avant même l'ouverture des cadeaux © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Créer du lien dans le quartier

Depuis l'an dernier, Ronan enfile le costume de Père Noël pour "amener un peu de joie de vivre" : "j'avais vu des Père Noël qui allaient dans les écoles, les entreprises... Ça fait 14 ans que je fais la tournée dans ce quartier. Certains clients sont devenus presque des amis, j'ai vu grandir certains gamins qui sont aujourd'hui ados, des grandes perches !".

Le Père Noël, c'est festif. C'est énorme de voir la joie des enfants !

Pas trop difficile la tournée ? "Quand on a un accueil comme ça, ce n'est jamais difficile !", lance Ronan. "Tu restes dans le quartier encore ?", demande André, un habitant. "Bien sûr ! Il faudra encore me supporter quelques années", plaisante Ronan. Le retraité réplique avec malice :"j'ai quand même la chance de tutoyer le Père Noël", conclut-il. Ce dernier a terminé sa distribution de courrier à la mi-journée. Place désormais aux cadeaux dans son traîneau.