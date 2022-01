Condamné puis acquitté dans l'affaire Michèle Gillet, un Périgourdin témoigne à la télévision

Pascal Labarre, condamné en 2002 à vingt ans de réclusion puis acquitté en appel un an plus tard pour le meurtre d'une femme à Lisle en Dordogne, témoigne dans un documentaire consacré aux erreurs judiciaires qui est diffusé sur France 2 ce lundi soir.

C'est l'un des plus grand "cold case" du Périgord. Le meurtre de Michèle Gillet, en 1998 à Lisle. La femme de 46 ans avait été retrouvée morte sur sa terrasse. Un homme va passer aux aveux, avant de se rétracter. C'est Pascal Labarre, un jeune employé communal, qui sera condamné par la Cour d'assises à 20 ans de réclusion en 2002 avant d'être acquitté un an plus tard en appel. Vingt ans après, Pascal Labarre raconte son histoire, dans l'émission "Dans les yeux d'Olivier", diffusée ce lundi soir à 22h55 sur France 2 et présentée par l'animateur Olivier Delacroix, qui raconte plusieurs histoires d'erreurs judiciaires.

"Je voulais qu'on me lâche"

A l'époque, Pascal Labarre est un jeune homme timide et introverti, facilement manipulable. L'enquête des gendarmes patine, ils sont déjà installés dans la petite commune depuis quatre mois et ont auditionné presque chacun des habitants. Ils finissent par reconvoquer Pascal Labarre, sur la base de maigres indices. En garde à vue, le jeune homme fait des aveux.

J'étais complètement manipulé par eux

Dans le film de France 2, Pascal Labarre raconte que les gendarmes l'ont forcé à avouer un meurtre qu'il n'a pas commis : "J'étais complètement manipulé par eux", raconte l'homme aujourd'hui quinquagénaire, qui explique avoir fini par dire ce que les enquêteurs voulaient entendre. Pourquoi ? "La pression. Marre. Je voulais qu'on me lâche, que ça finisse".

Condamné à 20 ans de réclusion, puis acquitté

Le jeune homme est alors persuadé que l'enquête, les analyses ADN, tout le disculpera. Il se rétracte en écrivant au juge d'instruction quelques temps plus tard. Mais rien n'y fait. Pascal Labarre est renvoyé devant la cour d'assises à Périgueux et condamné à 20 ans de réclusion en première instance.

A l'époque, la loi vient de changer pour permettre à un accusé condamné aux assises de faire appel de sa condamnation. Auparavant, il ne pouvait que se pourvoir en cassation sur des questions de forme, et non de fond. La famille Labarre récolte alors de l'argent pour se payer les services du détective privé Roger-Marc Moreau, qui va reprendre le dossier d'instruction et pointer de grossières erreurs dans l'enquête. Pascal Labarre sera acquitté en appel à Bordeaux un an plus tard.

"L'essentiel c'est qu'un jour la vérité éclate"

"L'opinion publique est touchée, il y a un meurtrier quelque part, on leur demande des résultat", affirme le détective dans le documentaire à propos des gendarmes : "Il fallait trouver une solution, et cette solution ça a été Pascal Labarre, un garçon influençable qui ne pouvait pas se défendre". Pascal Labarre aura passé quatre ans et trois mois en détention.

L'essentiel c'est qu'un jour la vérité éclate. Le jour où ça va arriver, là je veux être là

Aujourd'hui, il vit toujours en Dordogne, mais il a déménagé. Il est marié et père de deux enfants : "Je sais que moi j'ai rien fait, l'essentiel c'est qu'un jour la vérité éclate. Et là peut-être le regard va changer. Je l'attends avec impatience. Le jour où ça va arriver, là je veux être là", dit-il dans le film de France 2. La famille de Michèle Gillet a porté plainte contre X en 2004 pour tenter de relancer l'enquête. Le meurtrier n'a jamais été identifié.

"Erreurs judiciaires : leur combat pour la vérité", Dans les yeux d'Olivier, lundi 10 janvier à 22h55 sur France 2.